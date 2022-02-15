Результаты в соревнованиях двоек в бобслее на Олимпиаде-2022: Гайтюкевич и Лаптев заняли 8-е место, немцы Фридрих и Маргис взяли золото

Немецкий бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис одержали победу в двойках на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины, двойки

После 4 попыток из 4

1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 3.56,89

2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 0,49

3. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 1,69

4. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария) – 1,94

5. Бенджамин Майер – Маркус Заммер (Австрия) – 2,23

6. Руди Ринальди – Борис Вейн (Монако) – 2,25

7. Кристофер Спринг – Майк Эвелин (Канада) – 2,37

8. Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев (Россия) – 2,42

Россияне Максим Андрианов и Владислав Жаровцев выбыли в третьей попытке.