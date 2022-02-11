Губерниев о плакате украинского скелетониста: «С чего он взял, что у нас война идет? Мне кажется, что такие лозунги запрещены»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поступок украинского скелетониста на Олимпиаде в Пекине.

После своего выступления спортсмен достал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

«Солнечному миру – да, да, да! Ядерному взрыву – нет, нет, нет! Политические лозунги запрещены на Олимпиаде. Наверное, его дисквалифицируют. Мы против войны. Миру – мир. Войны не нужно. Будем жить на свете дружно! Как это еще комментировать?

Я не знаю, с чего он взял, что у нас какая-то война идет? Это мне непонятно. Мне кажется, что такие лозунги запрещены. Об этом надо спросить МОК. Сложно сказать, для чего это было сделано. Надо спросить у него. Он не слушал песню Кобзона: «Солнечному миру – да, да, да! Ядерному взрыву – нет, нет, нет!»?

Надо ему включить: «Пока планета еще жива, Пока о солнце мечтают заезды! На жизнь предъявим свои права, пока не поздно! Планета крикнет: «Укрой меня от этой бури, от смертоносной!» Пусть послушает», – сказал Губерниев.

Украинский скелетонист Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине»