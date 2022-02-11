Журова о плакате украинского скелетониста: «Очень корректно у него получилось, но все понимают, что имеется в виду. Сделали так, чтобы не подкопались»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поступок украинского скелетониста на Олимпиаде в Пекине.

После своего выступления спортсмен достал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

«Спортсмен выступил за «мир во всем мире». А где нарушение? На Украине есть война? Если бы на Украине была война, тогда это было бы нарушением регламента, но на Украине войны нет. Поэтому он просто написал, что государство выступает за мир во всем мире, он так и скажет. Ему предъявят претензии, он скажет: «А что вы имели в виду? На Украине разве есть война – нет. Я просто за мир во всем мире».

Очень корректно у него получилось, но все понимают, что имеется в виду. Особенно в рамках того, что, оказывается, шесть дней назад на Украину напали. Очень хитрый ход. Они посоветовались с юристами и сделали так, чтобы не подкопались», – сказала Журова.

Украинский скелетонист Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине»