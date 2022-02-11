Роднина о плакате украинского скелетониста: «Таким людям кажется, что они заявляют свою свободу. Глупость комментировать не собираюсь»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила поступок украинского скелетониста на Олимпиаде в Пекине.

После своего выступления спортсмен достал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

«Это всегда было, есть и будет. Всегда будет хватать таких людей, которые что-то делают. Как им кажется, они заявляют свою свободу. Если это официальное лицо, то за это может последовать наказание.

Назовите мне хоть одну Олимпиаду, где не было каких-то политических моментов. Большего собрания людей, телевидения тяжело найти. Каждый использует свое – кто раздевается, кто плакат вешает. Я глупость комментировать не собираюсь», – сказала Роднина.

Украинский скелетонист Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине»