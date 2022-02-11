Виталий Милонов: «Мне кажется, украинский спортсмен послушал очередной бред Зеленского и испугался чего-то. Его надо отстранить от Олимпиады»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поступок украинского скелетониста на Олимпиаде в Пекине.

После своего выступления спортсмен достал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

«Мне кажется, что украинский спортсмен послушал очередной бред Зеленского и испугался чего-то. Спорт должен быть вне политики!

Конечно, его надо отстранить от Олимпиады, потому что он нарушил жесткое правило проведения Олимпийских игр. Делайте свои заявления где угодно, но не там, где проводятся спортивные мероприятия, и спортсмены соревнуются не по политическому принципу, а по спортивному.

На Олимпиаде надо состязаться, люди ее смотрят не для того, чтобы оценивать оскорбительные или неоскорбительные заявления, а для того, чтобы получить удовольствие от увиденного.

Хочется попросить всех, чтобы сохранили Олимпиаду в том виде, в котором она должна быть. Если мы начнем накачивать Олимпийские игры политикой, то это уже будет не масштабное спортивное мероприятие, а политическое», – сказал Милонов.

Украинский скелетонист Гераскевич во время соревнований на Олимпиаде-2022 показал плакат с надписью «Нет войне на Украине»