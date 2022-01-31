Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские игры в Пекине.

Об этом сообщила глава федерации бобслея России Елена Аникина.

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семенов точно не поедут на Олимпийские игры.

Семенов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты.

Вместо них летят Рукосуев и Романов», – сказала Аникина.

О коронавирусе у Трегубова стало известно еще 25 января, но до последнего момента спортсмен рассчитывал сдать отрицательные тесты и выступить на зимних Играх.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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