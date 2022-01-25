Серебряный призер Пхенчхана-2018 по скелетону Трегубов сдал два положительных теста на коронавирус перед вылетом в Пекин

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 по скелетону сдал два положительных теста на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин.

Трегубов входит состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Информацию прокомментировал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

«Сейчас он находится в Сочи на карантине под наблюдением врачей ФМБА. Cегодня и завтра Никита должен сдать тесты на коронавирус – мы надеемся на отрицательные результаты и следим, как будет развиваться ситуация.

У всех остальных спортсменов сборной тесты отрицательные. (На случай замены Трегубова) у нас есть запасной Евгений Рукосуев. В Пекин вылетаем 31 января», — сказал Чабан.