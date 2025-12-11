Глава МОК Ковентри – на вопрос украинского журналиста о допуске россиян: «Процесс перед Олимпиадой-2024 был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же»

Глава МОК Ковентри ответила на вопрос украинского журналиста о допуске россиян.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри признала успешным опыт допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

В среду Ковентри ответила на вопросы журналистов по итогам заседания исполкома МОК.

«Процесс, который шел перед Парижем (летними Играми 2024 года – Спортс’’), был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же процесс. Если у вас есть новая информация, вы можете ее предоставить, у нас есть Джеймс Маклеод (директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами – Спортс’’), мы ее рассмотрим.

Наша рабочая группа принимает окончательное решение», – заявила Ковентри, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможном несоответствии российских спортсменов критериям допуска.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Россияне смогут участвовать в нейтральном статусе.