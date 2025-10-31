1

Йоханнес и Тарьей Бо работают над собственной серией лыжероллеров

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо работают над собственной серией лыжероллеров.

Братья занимаются проектом с марта, после завершения спортивной карьеры. Они заключили сотрудничество с SRB – немецким производителем лыжероллеров.

На этой неделе Йоханнес и Тарьей протестировали новую разработку. Планируется, что через месяц они представят ее в Холменколлене.

Йоханнесу 32 года, он пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира. 37-летний Тарьей является трехкратным победителем ОИ, 12-кратным чемпионом мира и также обладателем Кубка мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Langrenn
лыжероллеры
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
logoТарьей Бо
