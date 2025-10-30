Пройс и Наврат признаны в Германии лучшими спортсменами года в зимних видах
Франциска Пройс была признана в Германии лучшей спортсменкой года в зимних видах.
Церемония вручения спортивной премии Golden Ski прошла 28 октября.
Пройс стала первой представительницей биатлона с 2017 года, получившей эту премию. В 2025 году она выиграла общий зачет Кубка мира и стала чемпионкой мира в гонке преследования.
Среди мужчин награды тоже удостоился биатлонист – двукратный призер чемпионата мира-2025 Филипп Наврат.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Merkur.de
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости