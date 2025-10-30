Пройс и Наврат признаны в Германии лучшими спортсменами года в зимних видах

Франциска Пройс была признана в Германии лучшей спортсменкой года в зимних видах.

Церемония вручения спортивной премии Golden Ski прошла 28 октября.

Пройс стала первой представительницей биатлона с 2017 года, получившей эту премию. В 2025 году она выиграла общий зачет Кубка мира и стала чемпионкой мира в гонке преследования.

Среди мужчин награды тоже удостоился биатлонист – двукратный призер чемпионата мира-2025 Филипп Наврат .