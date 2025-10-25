IBU не планирует проводить опросы о возможном допуске россиян: «На текущий момент для этого нет причины»

IBU не планирует проводить опросы о возможном допуске российских биатлонистов.

Международный союз биатлонистов (IBU ) отстранил россиян от соревнований в 2022 году. Аналогичные санкции действуют и в отношении лыжников, но их международная федерация (FIS ) проводила опрос и голосование насчет возможного допуска.

– Есть ли какие-то изменения в отношении статуса российских и белорусских биатлонистов по части международных стартов? Возможно ли голосование о возможном их возвращении по примеру FIS?

– На текущий момент нет причины для проведения такого опроса или голосования, потому что есть решение конгресса IBU, которое все еще сохраняет силу, – отметил глава IBU Олле Далин .