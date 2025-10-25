Стурла Лагрейд: «Уход братьев Бо – это конец целой эпохи. Я понимал, что это мой последний шанс соревноваться с Йоханнесом»

Стурла Лагрейд назвал завершение карьеры братьев Бо концом эпохи в биатлоне.

Многократные чемпионы мира и Олимпийских игр из Норвегии Йоханнес и Тарьей Бо объявили об уходе из спорта в конце минувшего сезона. Лагрейд является победителем общего зачета Кубка мира.

«Для меня было важно завоевать этот [Большой хрустальный] глобус. Я чувствую, что сделал все, что хотел в биатлоне, и теперь могу просто наслаждаться процессом.

У меня впереди еще много лет, и я хочу каждый сезон узнавать, каких результатов могу добиться – с меньшим давлением и большей мотивацией просто совершенствоваться, не гнаться за самыми высокими результатами, а искать свой лучший уровень.

Мне было грустно, что он [Йоханнес] уходит. Потеря братьев Бо – это конец целой эпохи. Я понимал, что это мой последний шанс быть с ними и действительно соревноваться с Йоханнесом.

Что-то изменилось в моем сознании, когда тот объявил о завершении карьеры. Я подумал: «Я действительно хочу показать наилучшие результаты, проверить свои навыки в борьбе с тем, кого считаю величайшим биатлонистом всех времен».

К счастью, мне удалось выдержать и дать ему достойный бой. Было важно выложиться на все сто. Даже если его форма была не такой высокой, как два года назад, он все равно оставался на очень высоком уровне – это был ориентир. Я был рад соревноваться и опередить его в некоторые его лучшие годы», – сказал Лагрейд .