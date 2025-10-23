Пройс о том, будет ли продолжать карьеру: «Не планирую говорить об этом до Олимпиады-2026. Сейчас я сосредоточена только на Играх»

Пройс не стала отвечать на вопрос, будет ли продолжать карьеру после ОИ.

В сезоне-2024/25 немецкая биатлонистка стала чемпионкой мира и победительницей общего зачета Кубка мира.

«Я уже знаю, что буду делать дальше, но не планирую говорить об этом до Олимпиады-2026. Сейчас я сосредоточена только на Играх. Мне не хватает личной олимпийской медали – безусловно, это моя мотивация.

Я была бы счастлива, если бы получилось провести еще один идеальный сезон. В подготовке ничего менять не собираюсь», – приводит слова Франциски Пройс издание Merkur.