Дмитрий Губерниев: «Проблема СБР в жадности и неумении руководить. Им нужно распрощаться с дураками и привлечь умных людей»

Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Союза биатлонистов России.

«Проблема в жадности и неумении руководить. Когда я обращал внимание на скудные призовые, руководство СБР говорило, что у нас регионы получают много денег. А сейчас регионы проинформированы, что регулятор перестал платить и денег не будет. Они в СБР что, нахлебники? Поэтому деньги кончились.

А самим поработать, дополнительных спонсоров привлечь? Это абсолютный управленческий кризис, у них в год было в свое время до 500 миллионов. Где все эти деньги? Это неумение распоряжаться средствами и некая управленческая импотенция.

Я писал, что в биатлон нужно привлекать умных людей, распрощаться с дураками и начать перестать назло маме уши морозить. Нужно более плотно сотрудничать с «Матч ТВ», нормально рекламировать, чего они не делают. При этом вся капитализация СБР полностью зависит от рейтингов биатлона с Губерниевым. Всех поздравляю, приплыли!» – рассказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
