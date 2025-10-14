Пак о словах Губерниева про проблемы СБР с деньгами: «График и условия помощи регионам был и есть, призовой фонд также соблюдается»

В СБР опровергли слова Губерниева о проблемах с деньгами в организации.

Дмитрий Губерниев написал : «Узнал тут на досуге, что у моих друзей из СБР кончились деньги! Регионы биатлонные, например, ничего не получили за прошлый сезон ибо в СБР ждут новый порядок распределения денег со стороны спортивного фонда!»

«График и условия помощи регионам был и есть, призовой фонд также соблюдается», – отметил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.