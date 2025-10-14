  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Узнал, что у моих друзей из СБР кончились деньги. Регионы биатлонные ничего не получили за прошлый сезон»
0

Дмитрий Губерниев: «Узнал, что у моих друзей из СБР кончились деньги. Регионы биатлонные ничего не получили за прошлый сезон»

Дмитрий Губерниев сообщил, что у Союза биатлонистов России проблемы с финансами.

«Узнал тут на досуге, что у моих друзей из СБР кончились деньги! Регионы биатлонные, например, ничего не получили за прошлый сезон ибо в СБР ждут новый порядок распределения денег со стороны спортивного фонда!

Неужели нахлебники собрались в биатлоне нашем? А самим заработать? Меценатов да спонсоров найти? Привлечь умных людей, распрощаться с дураками? Слабо, СБР? Думаю, слабо!» – написал Губерниев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
logoсборная России
logoСоюз биатлонистов России
деньги
logoДмитрий Губерниев
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о гонках классикой в биатлоне: «СБР постоянно изобретает велосипед с квадратными колесами. Это вредительство и глубинное непонимание процессов в спорте»
2326 сентября, 18:38
Дмитрий Губерниев: «Тандревольд вещает в рамках ветра, который с севера поддувает в IBU»
223 сентября, 14:06
Губерниев о недопуске россиян: «У биатлонистов дело труба. А в лыжных гонках диалог между FIS и МОК есть»
722 сентября, 10:52
Главные новости
Роднина о словах Фуркада про россиян: «Видимо, он прозрел, раз так заговорил. Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на наш допуск»
3сегодня, 09:44
Чемпион Европы Феликс Ляйтнер завершил карьеру
3вчера, 17:51
Два ультрас «Лацио» арестованы за попытку незаконного получения контрактов при подготовке к Олимпиаде-2026
14вчера, 14:14
Павел Колобков: «Мне нравится, что Фуркад поддерживает российских спортсменов. Но я не понимаю, почему надо связывать спорт и политику»
1вчера, 14:12
Дмитрий Васильев: «Даже несмотря на авторитет Фуркада, есть более влиятельные люди, которые определяют политику мирового спорта и отношение к России»
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Фуркада начнут хейтить за пророссийскую позицию в соцсетях. Украинцы наверняка наймут кого-то, кто будет писать ему гадости»
1вчера, 12:57
Александр Тихонов: «К Мартену Фуркаду я всегда относился с большим уважением. Он оставил крайне приятное впечатление в отличие от скандинавов»
4вчера, 12:16
Каминский о Латыпове: «Иногда взаимодействие происходит в жесткой форме, но Эдик не обижается. Он понимает, что это все приведет к улучшению результатов»
1вчера, 11:38
Каминский о Логинове: «Мы обсуждали детали совместной подготовки, но в июне-июле Саша не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема»
2вчера, 11:23
Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»
53вчера, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29