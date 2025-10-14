Дмитрий Губерниев: «Узнал, что у моих друзей из СБР кончились деньги. Регионы биатлонные ничего не получили за прошлый сезон»
Дмитрий Губерниев сообщил, что у Союза биатлонистов России проблемы с финансами.
«Узнал тут на досуге, что у моих друзей из СБР кончились деньги! Регионы биатлонные, например, ничего не получили за прошлый сезон ибо в СБР ждут новый порядок распределения денег со стороны спортивного фонда!
Неужели нахлебники собрались в биатлоне нашем? А самим заработать? Меценатов да спонсоров найти? Привлечь умных людей, распрощаться с дураками? Слабо, СБР? Думаю, слабо!» – написал Губерниев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
