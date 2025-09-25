Обновление биатлонного центра в Ханты-Мансийске планируют завершить к ноябрю

Модернизацию спортивной инфраструктуры в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске планируют завершить к ноябрю 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе «Юграмегаспорт», первые соревнования обновленные объекты примут в конце ноября – это этап Кубка России по биатлону.

По словам Елены Майер, заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, будет реконструирована, в частности, южная трибуна, которая была закрыта около года. Также обновляется визуальная составляющая – идет покраска моста, трибун, во всех зонах для спортсменов и зрителей, устанавливаются новая система навигации, современная система озвучивания, внутренние помещения центра также будут обновлены.

«В этом году помимо Кубка России проведем еще и Кубок Содружества, и Международную лигу клубного биатлона», – сказала Майер.

По данным «Юграмегаспорт», на объекте проходит беспрецедентный за последние 14 лет комплекс работ по улучшению инфраструктуры.