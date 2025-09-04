Мартен Фуркад: «Отсутствие Йоханнеса Бо откроет двери для мужчин. Особенно для французов, надеюсь»

Мартен Фуркад оценил перспективы сборной Франции перед олимпийским сезоном.

– Вы с оптимизмом ждете выступления сборной Франции на зимней Олимпиаде в феврале 2026-го?

– Думаю, что в случае с зимней Олимпиадой у нас горит «зеленый свет» по всем направлениям. Французская команда довольна трассой и снегом в Антхольце. И мужчины, и женщины показывают хорошие результаты. Появляется новая динамика.

К тому же французы традиционно хорошо подходят к подобным соревнованиям. И нельзя забывать, что отсутствие Йоханнеса Бо откроет двери для мужчин – особенно для наших, я надеюсь.

– В 2030 пройдут домашние [для французов] Игры.

– На мой взгляд, если ты спортсмен, то в первую очередь ориентируешься на 2026-й. С уверенностью могу сказать, что четыре года в жизни спортсмена – это очень короткий срок и серьезное испытание, – сказал шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад .