Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам тюрьмы за коррупцию

Экс-главу IBU Андерса Бессеберга приговорили к 3 годам тюрьмы за коррупцию.

Соответствующее решение вынес Апелляционный суд в Норвегии.

С 1993 по 2018 год Бессеберг занимал пост президента Международного союза биатлонистов (IBU). В апреле 2024-го его приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял организацию. В частности, функционера обвинили в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, охотничьих туров в Россию, Австрию и Чехию.

Бессеберг обжаловал вердикт, настаивая на полном оправдании. В итоге срок был сокращен на один месяц.

«К сожалению, я услышал очень мало доказательств от стороны обвинения, зато было много предположений. Также были слухи. Независимо от вердикта, я уже смирился с тем, что в глазах одних меня вскоре запомнят как скандального президента, а в глазах других я останусь «Мистером Биатлоном», – приводит слова Бессеберга Nettavisen.

Позже стало известно, что Бессеберг подаст еще одну апелляцию – в Верховный суд.

