Джакомель об олимпийском сезоне: «Я знаю, что вхожу в число фаворитов и чувствую себя спокойно. Больше ориентируюсь на общий зачет Кубка мира, чем на ОИ»

Томмазо Джакомель считает себя одним из фаворитов олимпийского сезона в биатлоне.

Зимние Игры-2026 пройдут в Италии, чью сборную представляет спортсмен.

«Настрой хороший. Думаю, мне было бы сложнее, если бы я был аутсайдером. Однако я знаю, что вхожу в число фаворитов и чувствую себя спокойно, ведь если я все сделаю как следует, то результаты не заставят себя ждать.

Если бы я был аутсайдером, то чтобы выиграть медаль, мне надо было бы сделать что-то экстраординарное. Честно говоря, я больше ориентируюсь на общий зачет Кубка мира, чем на Олимпиаду», – отметил 25-летний Джакомель .

В прошлом сезоне Джакомель стал серебряным призером чемпионата мира в индивидуальной гонке, а также занял шестое место в тотале Кубка мира.