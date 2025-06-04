Михаил Дегтярев: «Возвращение в олимпийскую семью – вопрос времени. Россия была и остается открытой для международного взаимодействия»

Михаил Дегтярев назвал возвращение России в олимпийскую семью вопросом времени.

Министр спорта высказался, в частности, о Международном форуме юных олимпийцев, который проходит 4-5 июня в Выборге.

«Форум юных олимпийцев проводится Олимпийским комитетом России (ОКР) уже в седьмой раз. Это мероприятие выросло из идеи создать площадку для общения молодых спортсменов из разных стран, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом. Главная цель – продвижение олимпийских ценностей, развитие диалога через спорт, поддержка молодежи.

Россия была и остается открытой для международного спортивного взаимодействия. Мы не закрываемся, не изолируемся и убеждены: возвращение в олимпийскую семью – вопрос времени», – сказал министр спорта России и президент ОКР Дегтярев .

Во многих видах спорта, включая олимпийские, россияне допускаются до международных соревнований либо в нейтральном статусе, либо вообще не имеют возможности выступать.