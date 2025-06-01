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Михаил Дегтярев: «Россия и Сербия разделяют истинные ценности олимпийского движения – стремление к миру, дружбе, уважению и взаимопониманию через спорт»

Олимпийские комитеты России и Сербии подпишут меморандум о сотрудничестве.

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКРМихаил Дегтярев провел встречу с главой НОК Сербии Божидаром Мальковичем.

«Сотрудничество между Олимпийскими комитетами России и Сербии имеет многолетнюю историю, берущую начало еще во времена Олимпийского комитета СССР, и успешно продолжается по сегодняшний день.

В Белграде провел встречу с президентом национального Олимпийского комитета Божидаром Мальковичем.
 
Россия и Сербия разделяют истинные ценности олимпийского движения – стремление к миру, дружбе, уважению и взаимопониманию через спорт. Такой подход не только повышает уровень спортивных достижений, но и укрепляет культурные связи.
 
В Сербии воспитываются талантливые атлеты, на высоком уровне проводятся крупные международные соревнования.
 
Активно взаимодействуют наши спортивные федерации. Российские баскетболисты неоднократно выезжали в Сербию для участия в товарищеских матчах и совместных тренировках. На следующей неделе в Москву прибудет сборная Сербии по академической гребле для участия в Большой московской регате, которая пройдет на гребном канале в Крылатском.
 
Договорились с господином Мальковичем разработать и подписать Меморандум о сотрудничестве между Олимпийскими комитетами России и Сербии. Документ станет основой для дальнейшего развития олимпийского движения в наших странах, обмена опытом, организации совместных мероприятий по подготовке спортсменов», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Министерство спорта России
logoБожидар Малькович
НОК Сербии
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