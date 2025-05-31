Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта

Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в спорте.

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев министр спорта Сербии Зоран Гайич подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между странами.

31 мая и 1 июня проходит рабочий визит Дегтярева в Сербию.

«Рад быть сегодня здесь, в одном из самых красивых городов Европы – Белграде. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, стратегическое партнерство между Россией и Сербией имеет большую историю. Мы друг друга поддерживаем во всех областях. Мы не дадим переписать нашу общую историю по нашей борьбе с нацизмом и наши спортивные связи будут только укрепляться, чему свидетельствуют только что подписанный меморандум между министерствами.

В прошлом году более 1 400 российских спортсменов побывали в Сербии на соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Мы приглашаем сербских атлетов в Россию на все соревнования, все форумы, сборы и всегда ждем с большим воодушевлением. Также пригласил господина Гайича на ПМЭФ в качестве спикера на нашу сессию под рабочим названием «Спорт как орудие дипломатии» и на форум «Россия – спортивная держава», – сказал министр спорта РФ.

«Благодарю сербскую сторону в лице господина министра за последовательную позицию по недопущению дискриминации в спорте по политическим, языковым и любым иным мотивам.

Вы знаете, что российский спорт и Олимпийский комитет России, который я возглавляю, находятся под давлением. И я благодарен сербской стороне именно за последовательную позицию по исключению дискриминации в спорте. Спорт должен объединять», – добавил Дегтярев.

«Мы подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта, хотелось бы, чтобы это соглашение имело конкретные шаги и конкретные проекты. Хорошо, что сейчас мы зафиксировали это на бумаге.

Мы общались о многих направлениях, где можно поддерживать сотрудничество. Не только в области профессионального спорта, также и в научно-исследовательской работе, сфере образования, сфере совместного участия в массовых спортивных мероприятиях. Честно говоря, повестка нашей встречи была очень плодотворной», – отметил Гайич.