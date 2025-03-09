Антон Бабиков: «Не ожидал такой плохой гонки от Латыпова. Никогда не желаю ему таких гонок»

Антон Бабиков заявил, что не желает плохих гонок Эдуарду Латыпову.

Латыпов занял 22-е место в масс-старте в финале Кубка России в Златоусте – этого хватило для победы в общем зачете. Бабиков стал вторым в гонке и в общем зачете Кубка страны.

– Расклада в общем зачете Кубка России не прикидывали?

– Нет. На самом деле, не ожидал такой плохой гонки от Латыпова. Никогда не желаю ему таких гонок.

– Карим Халили, ставший победителем масс‑старта, по‑настоящему был сильнее?

– Да, Карим хорошо провел здесь весь этап. Надо сказать, что и февраль, и март Халили проводит как настоящий лидер сборной России, – сказал Бабиков.

Этап чемпионата России в Тюмени пройдет 13-16 марта, в Увате – 19–20 марта.

«В Тюмени часть гонки я пропущу. В четверг я выступлю [в суперспринте], а потом, наверное, пропущу эстафеты.

В Увате я буду. Не знаю, буду ли бежать. Будем обсуждать с тренером. В любом случае, состояние сейчас такое, что не удается на все гонки быть на 100% готовым. Постараемся все равно дожать сезон, хочется выступать», – добавил биатлонист.