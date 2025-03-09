Антон Бабиков: «Не ожидал такой плохой гонки от Латыпова. Никогда не желаю ему таких гонок»
Латыпов занял 22-е место в масс-старте в финале Кубка России в Златоусте – этого хватило для победы в общем зачете. Бабиков стал вторым в гонке и в общем зачете Кубка страны.
– Расклада в общем зачете Кубка России не прикидывали?
– Нет. На самом деле, не ожидал такой плохой гонки от Латыпова. Никогда не желаю ему таких гонок.
– Карим Халили, ставший победителем масс‑старта, по‑настоящему был сильнее?
– Да, Карим хорошо провел здесь весь этап. Надо сказать, что и февраль, и март Халили проводит как настоящий лидер сборной России, – сказал Бабиков.
Этап чемпионата России в Тюмени пройдет 13-16 марта, в Увате – 19–20 марта.
«В Тюмени часть гонки я пропущу. В четверг я выступлю [в суперспринте], а потом, наверное, пропущу эстафеты.
В Увате я буду. Не знаю, буду ли бежать. Будем обсуждать с тренером. В любом случае, состояние сейчас такое, что не удается на все гонки быть на 100% готовым. Постараемся все равно дожать сезон, хочется выступать», – добавил биатлонист.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий