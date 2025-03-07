Кубок России. Зачет спринтов. Сливко одержала победу, Наталия Шевченко – 2-я, Резцова – 3-я
Виктория Сливко выиграла зачет спринтов на Кубке России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
Зачет спринтов
Женщины
После 6 гонок из 6
1. Виктория Сливко – 257
2. Наталия Шевченко – 250
3. Кристина Резцова – 240
4. Полина Плюснина – 226
5. Тамара Дербушева – 223
6. Ирина Казакевич – 209
7. Елизавета Каплина – 169
8. Виктория Метеля – 160
9. Екатрерина Мошкова – 156
10. Юлия Шеллер – 143
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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