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Кубок России. Зачет спринтов. Сливко одержала победу, Наталия Шевченко – 2-я, Резцова – 3-я

Виктория Сливко выиграла зачет спринтов на Кубке России по биатлону.

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Зачет спринтов

Женщины

После 6 гонок из 6

1. Виктория Сливко – 257

2. Наталия Шевченко – 250

3. Кристина Резцова – 240

4. Полина Плюснина – 226

5. Тамара Дербушева – 223

6. Ирина Казакевич – 209

7. Елизавета Каплина – 169

8. Виктория Метеля – 160

9. Екатрерина Мошкова – 156

10. Юлия Шеллер – 143

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная России жен
logoВиктория Сливко
спринт (жен)
logoКубок России
logoЕкатерина Мошкова
logoИрина Казакевич
Полина Плюснина
Виктория Метеля
Юлия Шеллер
Елизавета Каплина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКристина Резцова
Тамара Дербушева (Воронина)
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