Жаклен одержал пятую победу в карьере, у Джакомеля – 8-й подиум, у Йоханнеса Бо – 140-й
Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл спринт на Кубке мира в Нове-Место.
Это 5-я победа в его карьере. Всего у Жаклена 30 подиумов (5-11-14).
Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель. В его активе восемь подиумов (1-5-2).
Третьим стал представитель Норвегии Йоханнес Бо. Это 140-й подиум в его карьере (90-25-25).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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