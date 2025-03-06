Жаклен одержал пятую победу в карьере, у Джакомеля – 8-й подиум, у Йоханнеса Бо – 140-й

Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл спринт на Кубке мира в Нове-Место.

Это 5-я победа в его карьере. Всего у Жаклена 30 подиумов (5-11-14).

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель . В его активе восемь подиумов (1-5-2).

Третьим стал представитель Норвегии Йоханнес Бо. Это 140-й подиум в его карьере (90-25-25).