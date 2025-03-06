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Карим Халили: «Перед сезоном у меня больше в приоритете было побороться за Кубок Содружества»

Карим Халили объяснил, почему не смог бороться за победу в тотале Кубка России.

Биатлонист занимает 19‑е место в общем зачете соревнований.

«Изначально перед сезоном у меня больше в приоритете было побороться за Кубок Содружества (там Халили идет вторым, но уступает лидеру Антону Смольскому 214 очков за две гонки до конца – Спортс’’).

Не получилось это сделать, потому что в Чайковском болел и занимал места в третьем десятке. Кубок России – там тоже много проигрываю, потому что пропустил весь этап в Ханты‑Мансийске, это сразу три гонки.

Потом уже по приоритетности стояла подготовка к главному старту, поэтому пропустил две гонки в Демино. С пропуском такого количества гонок тяжело было. Когда я еще был в Рязани и посмотрел общий зачет, все еще выглядело довольно‑таки реально при хороших результатах, но приоритеты расставил по‑другому», – заявил бронзовый призер Олимпийских игр Халили.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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