Карим Халили: «Перед сезоном у меня больше в приоритете было побороться за Кубок Содружества»
Биатлонист занимает 19‑е место в общем зачете соревнований.
«Изначально перед сезоном у меня больше в приоритете было побороться за Кубок Содружества (там Халили идет вторым, но уступает лидеру Антону Смольскому 214 очков за две гонки до конца – Спортс’’).
Не получилось это сделать, потому что в Чайковском болел и занимал места в третьем десятке. Кубок России – там тоже много проигрываю, потому что пропустил весь этап в Ханты‑Мансийске, это сразу три гонки.
Потом уже по приоритетности стояла подготовка к главному старту, поэтому пропустил две гонки в Демино. С пропуском такого количества гонок тяжело было. Когда я еще был в Рязани и посмотрел общий зачет, все еще выглядело довольно‑таки реально при хороших результатах, но приоритеты расставил по‑другому», – заявил бронзовый призер Олимпийских игр Халили.
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