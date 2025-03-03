Карим Халили: «С высокогорными и среднегорными базами у нас большая проблема. Мы вообще не бегаем соревнования на высоте»
Карим Халили считает, что биатлонистам России не хватает соревнований на высоте.
– Какие в целом нужны будут нововведения к российским стартам и самому сезону, чтобы подготовиться к Играм, если допуска до Кубка мира не будет?
– Начнем с того, что у нас в целом практически нет баз на такой высоте, где действительно можно было бы качественно проводить тренировочный процесс, все-таки с высокогорными и среднегорными базами у нас, к сожалению, большая проблема, тем более если мы говорим о биатлоне.
Плюс мы вообще не бегаем соревнования на высоте, и я считаю, что это очень большая проблема. Думаю, что разница в результатах относительно тех гонок, которые мы бегаем в остальных городах, на равнине, была бы большой, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2022 в эстафете Халили.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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