Карим Халили об олимпийской трассе: «Думаю, такой рельеф подходит многим российским спортсменам»

Биатлонист Карим Халили считает, что олимпийская трасса подходит для россиян.

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Италии. На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Остается меньше года до Олимпийских игр в Милане, постоянно приходит множество новостей: на днях была информация, что МОК обсуждал с FIS и IBU допуск россиян и белорусов к квалификации, потом IBU ответил, что официального запроса не получал. Как реагируете на такой поток сообщений сейчас?

– Честно скажу, никак не реагирую. Я уже не раз говорил, что считаю бессмысленным на сегодняшний день вообще обсуждать эту тему, потому что каких-то серьезных заявлений не было сделано, чтобы ситуация как-то действительно изменилась для нас. Наше дело сейчас – тренироваться и искать, скажем так, лучшую версию себя, и если ситуация действительно изменится, нужно просто быть к ней готовым.

– Недавно лыжники были на олимпийской трассе в Кортине, что широко обсуждалось СМИ и болельщиками. С вашей точки зрения, биатлонистам подобную вылазку возможно организовать хотя бы в теории?

– Да 100% возможно, главное – желание. Я считаю, что это вообще не проблема. <...>

– В рамках Олимпиады биатлонные гонки пройдут в Антхольце, известном в целом по этапам Кубка мира, где вы в сезоне-2021/2022, в частности, выигрывали бронзу в индивидуальной гонке. Можно сказать, что лично вы к этому стадиону хорошо адаптировались?

– Насколько я понимаю, сейчас там чуть-чуть трасса была видоизменена. Насколько получилось по трансляции Кубка мира понять, вроде бы не так сильно, но все равно нужно понимать, как сейчас там проходят круги. В целом, думаю, там такой рельеф, который подходит многим российским спортсменам.

– Четыре года – достаточный срок, чтобы трасса забылась?

– Думаю, нет. В целом все трассы, на которых мы выступаем, думаю, запоминаются спортсменам надолго. Не знаю, через сколько лет нужно вернуться на какую-то трассу, чтобы забыть, как она проходит, – сказал бронзовый призер Пекина-2022 в эстафете Халили .