  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Карим Халили об олимпийской трассе: «Думаю, такой рельеф подходит многим российским спортсменам»
4

Карим Халили об олимпийской трассе: «Думаю, такой рельеф подходит многим российским спортсменам»

Биатлонист Карим Халили считает, что олимпийская трасса подходит для россиян.

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Италии. На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Остается меньше года до Олимпийских игр в Милане, постоянно приходит множество новостей: на днях была информация, что МОК обсуждал с FIS и IBU допуск россиян и белорусов к квалификации, потом IBU ответил, что официального запроса не получал. Как реагируете на такой поток сообщений сейчас?

– Честно скажу, никак не реагирую. Я уже не раз говорил, что считаю бессмысленным на сегодняшний день вообще обсуждать эту тему, потому что каких-то серьезных заявлений не было сделано, чтобы ситуация как-то действительно изменилась для нас. Наше дело сейчас – тренироваться и искать, скажем так, лучшую версию себя, и если ситуация действительно изменится, нужно просто быть к ней готовым.

– Недавно лыжники были на олимпийской трассе в Кортине, что широко обсуждалось СМИ и болельщиками. С вашей точки зрения, биатлонистам подобную вылазку возможно организовать хотя бы в теории?

– Да 100% возможно, главное – желание. Я считаю, что это вообще не проблема. <...>

– В рамках Олимпиады биатлонные гонки пройдут в Антхольце, известном в целом по этапам Кубка мира, где вы в сезоне-2021/2022, в частности, выигрывали бронзу в индивидуальной гонке. Можно сказать, что лично вы к этому стадиону хорошо адаптировались?

– Насколько я понимаю, сейчас там чуть-чуть трасса была видоизменена. Насколько получилось по трансляции Кубка мира понять, вроде бы не так сильно, но все равно нужно понимать, как сейчас там проходят круги. В целом, думаю, там такой рельеф, который подходит многим российским спортсменам.

– Четыре года – достаточный срок, чтобы трасса забылась?

– Думаю, нет. В целом все трассы, на которых мы выступаем, думаю, запоминаются спортсменам надолго. Не знаю, через сколько лет нужно вернуться на какую-то трассу, чтобы забыть, как она проходит, – сказал бронзовый призер Пекина-2022 в эстафете Халили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoКарим Халили
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
Антхольц
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
вчера, 20:59
Первенство России среди юниоров. Команда Метели выиграла смешанную эстафету, команда Коновалова – 2-я, команда Кульгускина – 3-я
вчера, 20:46
Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Перро, Фийон-Майе, Жаклен в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Нове-Место
вчера, 20:10
Шоу-гонка в Стокгольме. Минккинен и Сеппяля победили, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Тандревольд и Йоханнес Бо – 7-е
1вчера, 19:39
Чемпионат мира среди юниоров. Андерссон и Калкенберг победили в больших масс-стартах, Бонду и Клеметтинен – 2-е
5вчера, 16:34
Чемпионат мира среди юношей. Роге и Карлье выиграли большие масс-старты, Зигмунд и Флавио Ги – 2-е
5вчера, 14:15
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: финал Кубка России пройдет в Златоусте в марте
48вчера, 06:11
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
47вчера, 06:11
Доротея Вирер посетила Неделю моды в Милане
22 марта, 23:50Фото
Халили об уходе Йоханнеса Бо: «Понять могут только Бьорндален и Фуркад, которые приближены к нему по титулам. Остальные, думаю, понятия не имеют, как рассуждать, что ему лучше, что хуже»
32 марта, 23:06
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
вчера, 21:05
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6вчера, 06:11
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Норвегия и Германия победили в смешанных эстафетах
11 марта, 17:30
Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки
27 февраля, 20:42
Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках
27 февраля, 20:04
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Наталия Шевченко – 2-я, Смольская – 3-я
2423 февраля, 20:48
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский продолжает лидировать, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
2823 февраля, 20:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
422 февраля, 16:08
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
522 февраля, 15:46
Шашилов о Казакевич: «Для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Она свой ноль должна через себя пропустить»
20 февраля, 13:18