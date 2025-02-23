Александр Поварницын: «У меня не такой великий шанс попасть на Олимпиаду, потому что у нас все-таки рассматривают более «молодых и перспективных»

Александр Поварницын считает, что у него не так много шансов попасть на Олимпиаду.

Сегодня 30-летний российский биатлонист занял шестое место в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах. В текущем сезоне он также идет седьмым в общем зачете Кубка России.

– Все мы читаем какие-то новости, понимаем, что некая тенденция идет к тому, что нас допускают уже и в зимних видах спорта. В этой связи хотелось бы спросить, следите ли вы за этими событиями и сохраняете надежду?

– Это все на фоне остается. Я как бы никогда в принципе не говорил себе «нет», что точно мы не поедем. Я достаточно ровно к этому отношусь. Просто понимаю, что я уже достаточно взрослый спортсмен, и у меня не такой великий шанс попасть на Олимпиаду, потому что все-таки рассматривают у нас более молодых и перспективных ребят – в кавычках это возьму.

И для меня самая основная задача просто добегать свои спортивные года так качественно, чтобы я потом в будущем не жалел о том, что я провел столько времени в спорте.

– Вы все еще не такой возрастной спортсмен и помимо Олимпиады есть Кубок мира и другие международные соревнования?

– Да, я понимаю. Но у меня есть семья, которая тоже требует от меня очень много времени. Даже не требует, а я сам больше хочу побыть с ними и, возможно, где-то буду перестраивать свою подготовку с учетом того, что буду находиться больше дома, – сказал Поварницын.

Также Поварницын привел в пример Александра Логинова, говоря о стрелковой подготовке.

– Мы говорили о том, как здорово и быстро стреляют на Кубке мира. У нас Саша Логинов в смешанной эстафете на стойке – это пример того, что нужно?

– Да-да-да! Я скажу, это как раз идеальный образец того, что требуется. Это с первой заводки просто и спокойно. Ты знаешь, что у тебя три дополнительных патрона, ты в любом случае можешь закрыть мишени, если ошибся, но при этом стрелять быстро и качественно.

– Саша то может поделиться своими секретами?

– Саша – это уникальный спортсмен на самом деле и на него, так скажем, не стоит смотреть обычным биатлонистам, потому что у нас таких спортсменов один на сотни, один на тысячи, один на миллионы даже. И это не модель для всех ребят, – отметил Поварницын.