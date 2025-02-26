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  • Васильев о допуске россиян: «Можно пойти на нейтральный статус, чтобы с чего‑то начать. С распростертыми объятиями нас никто не ждет, тем более с флагом и гимном»
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Васильев о допуске россиян: «Можно пойти на нейтральный статус, чтобы с чего‑то начать. С распростертыми объятиями нас никто не ждет, тем более с флагом и гимном»

Васильев считает, что нужно соглашаться на выступления в нейтральном статусе.

Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации допустить российских и белорусских атлетов до квалификации на Олимпиаду-2026.

«Я вообще всегда был противником того, чтобы наши спортсмены без гимна и флага выступали, и я этой идеи придерживаюсь. А в данной ситуации можно было бы пойти на компромисс, потому что уже вот та волна, та тенденция пошла к тому, чтобы вернулись и российские, и белорусские биатлонисты, да и не только биатлонисты, а вообще спортсмены.

Можно пойти на нейтральный статус, чтобы с чего‑то начать, потому что ясно, что нас вот совсем с распростертыми объятиями никто не ждет, а уж тем более с флагом и гимном – там такое начнется.

Поэтому вот такой мягкий сценарий, он допустим. Я думаю, что вряд ли кто-то откажется из спортсменов, да и просто из болельщиков наших никто не будет возмущаться, что наши ребята и девочки там без флага. Я думаю, что надо на это соглашаться.

Другой вопрос, что надо сразу урезонить прытких и неугомонных ребят, которые пытаются вечно провокации устраивать и так далее. То есть на берегу это надо все обговаривать и расставлять все акценты», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Обрадовались, что МОК допустил наших к зимней Олимпиаде? Подождите

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМОК
logoДмитрий Васильев
отстранение и возвращение России
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