Янина Хеттих-Вальц стала мамой
Немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц стала мамой.
Об этом она сообщила в соцсети.
«Наконец-то ты здесь! Добро пожаловать в этот мир, маленькая Карлотта!» — написала спортсменка.
Хеттих-Вальц 28 лет, она является трехкратным призером чемпионатов мира.
ФОТО: инстаграм Янины Хеттих-Вальц.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Янины Хеттих-Вальц
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