Немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц стала мамой.

Об этом она сообщила в соцсети.

«Наконец-то ты здесь! Добро пожаловать в этот мир, маленькая Карлотта!» — написала спортсменка.

Хеттих-Вальц 28 лет, она является трехкратным призером чемпионатов мира.

ФОТО: инстаграм Янины Хеттих-Вальц.