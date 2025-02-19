Смольская о том, кто занимается ребенком: «У нас есть няня. Мы берем ее с собой на соревнования»
— С кем остается сын, когда вы вместе на гонках?
— У нас есть няня, которая с нами уже с весны находится. Благодаря тому, что руководство команды идет нам навстречу, у нас есть возможность брать ее с собой на соревнования, чтобы она помогала нам с ребенком. Все‑таки когда оба родителя — действующие профессиональные спортсмены, здесь уже не работает такая схема, чтобы мы по очереди с сыном занимались.
— Вы сейчас выступаете на домашнем турнире. На рубеже слышите, как вам кричат и поддерживают?
— На рубеже все‑таки стараешься отключиться и думаешь о работе. Вот вам пример: я на подходе к стрельбищу в индивидуальной гонке увидела своего ребенка, но все равно не могла переключиться на какие‑то эмоции по отношению к нему.
Так что поддержка помогает собраться до гонок и ответственных стартов. А когда ты уже на трассе, то думаешь только о том, как все правильно и четко сделать. Но болельщики, конечно, заряжают, за что им большое спасибо, – рассказала Динара Смольская.
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