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Кристина Резцова о продолжении карьеры: «Все больше зависит не от допуска на Олимпиаду, а от моего терпения. Самое сложное – настраивать себя на то, что все делаю не зря»

Кристина Резцова рассказала, как Олимпиада влияет на продолжение ее карьеры.

– Как отреагировали на январскую новость о завершении карьеры братьев Бо?

– Как увидела я эту новость, так примерно сразу о ней и забыла. Понятное дело, что мой возраст (28 лет – Спортс’’), как и возраст братьев Бе (36 и 31 – Спортс’’), – это одна эпоха. И она потихоньку подходит к концу. Как в свое время заканчивали Бьорндален или Фуркад, так сейчас заканчивают братья. Но появляются новые имена. Так что ничего страшного в том, что кто-то заканчивает.

– Почему себя по возрасту в один ряд с братьями Бо записали?

– Век спортсмена недолгий. Не могу сказать, что прямо собралась заканчивать. Но чем ближе к 30 годам, тем больше задумываешься, чем заниматься дальше.

– Продолжение карьеры зависит от ситуации с ближайшей Олимпиадой? Если не допустят, то будете пытаться любой ценой протянуть еще следующий четырехлетний цикл?

– Не хочу делать громких заявлений. У меня все больше зависит не от допуска или недопуска на Олимпиаду, а от моего терпения. Терпения ситуации, когда надо уезжать от детей, которые живут в Сыктывкаре. Это самое сложное для меня – перебороть каждый раз себя и настраивать на то, что все делаю не зря, – сказала двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Резцова.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России жен
logoКристина Резцова
logoЙоханнес Бо
logoМартен Фуркад
logoТарьей Бо
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