  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Юрлова-Перхт о завершении карьеры Бо: «Йоханнес просто устал держать этот высокий уровень. Он не может позволить себе занимать 20-е места»
0

Юрлова-Перхт о завершении карьеры Бо: «Йоханнес просто устал держать этот высокий уровень. Он не может позволить себе занимать 20-е места»

Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о завершении карьеры Йоханнеса Бо.

Пятикратный олимпийский чемпион в январе объявил, что этот сезон для него последний. 

«Йоханнес заявил, что завершает карьеру ради семьи, но мне кажется, что он просто устал держать этот высокий уровень. Это человек, который не может позволить себе, чтобы ездить по Кубкам мира и занимать 20-е места, плюс конкуренция в норвежской сборной ему это не позволит.

Физически он понимает, что это тяжело. С другой стороны, на чаше весов есть семья. Мы видим, что Йоханнес проводит единичные сборы с командой, в основном находится на самоподготовке, потому что дома хочет проводить время с женой и детьми. Когда идет этот разрыв, то теряется концентрация.

Физически Бо готов классно. Мы видим, что до сих пор он является хедлайнером по ходам, практически никому не проигрывает. Но стрельба показывает, что этот разрыв между тем, чтобы побыть с семьей, и тем, чтобы добыть свой очередной Кубок мира, сильно на него действует.

Он совершает на рубежах оплошности, которые приводят к промахам. Хотя казалось, что нет ни ветра, ни других сложных условий. Видимо, где-то в голове сидит это столкновение двух противоположных желаний. В стрельбе же психология вылезает наружу.

Если ему удастся на чемпионате мира от этого отключиться, поставить фокус на эти 10 дней, то, возможно, мы увидим совершенно другого Йоханнеса. Пока, к сожалению, он в роли догоняющего», – сказала чемпионка мира по биатлону. 

Последний чемпионат мира для братьев Бо: за какими рекордами они идут?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
logoЕкатерина Юрлова-Перхт
logoКубок мира по биатлону
logoЧемпионат мира по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по биатлону-2025. Смешанная эстафета. Жанмонно и Жаклен побегут за Францию, Йоханнес Бо и Тандревольд – за Норвегию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию
13413 минут назадLive
Екатерина Юрлова-Перхт: «Конкуренции у российских биатлонисток недостаточно, чтобы выйти и показать максимальный результат на Кубке мира»
46 минут назад
Юрлова-Перхт о сборе российских лыжников в Италии: «В биатлоне все намного сложнее. Мне кажется, что было бы трудно это оформить»
57 минут назад
Нуждов и Шипулин примут участие в пресс-конференции, посвященной презентации полностью российской биатлонной винтовки «Грифон»
5сегодня, 11:05
«Это была бы катастрофа». Лыжи Лагрейда показали ложноположительный результат на фтор на чемпионате мира-2024
8сегодня, 10:53
Йоханнес Бо: «Чувствовал, что я не на пике формы – уставал во время гонок, это сказывалось на стрельбе. Сейчас форма на месте»
3сегодня, 09:10
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
26сегодня, 06:09
Фийон-Майе о непопадании в смешанную эстафету: «Я думал, что заслуживаю большего внимания со стороны руководства. Мне очень грустно»
17вчера, 19:41
Дмитрий Губерниев: «Мы с Дегтяревым будем всячески помогать друг другу в медийном пространстве и за его пределами»
8вчера, 15:26
Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России
76вчера, 10:51Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
118 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Рекомендуем