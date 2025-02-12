Юрлова-Перхт о завершении карьеры Бо: «Йоханнес просто устал держать этот высокий уровень. Он не может позволить себе занимать 20-е места»

Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о завершении карьеры Йоханнеса Бо.

Пятикратный олимпийский чемпион в январе объявил, что этот сезон для него последний.

«Йоханнес заявил, что завершает карьеру ради семьи, но мне кажется, что он просто устал держать этот высокий уровень. Это человек, который не может позволить себе, чтобы ездить по Кубкам мира и занимать 20-е места, плюс конкуренция в норвежской сборной ему это не позволит.

Физически он понимает, что это тяжело. С другой стороны, на чаше весов есть семья. Мы видим, что Йоханнес проводит единичные сборы с командой, в основном находится на самоподготовке, потому что дома хочет проводить время с женой и детьми. Когда идет этот разрыв, то теряется концентрация.

Физически Бо готов классно. Мы видим, что до сих пор он является хедлайнером по ходам, практически никому не проигрывает. Но стрельба показывает, что этот разрыв между тем, чтобы побыть с семьей, и тем, чтобы добыть свой очередной Кубок мира, сильно на него действует.

Он совершает на рубежах оплошности, которые приводят к промахам. Хотя казалось, что нет ни ветра, ни других сложных условий. Видимо, где-то в голове сидит это столкновение двух противоположных желаний. В стрельбе же психология вылезает наружу.

Если ему удастся на чемпионате мира от этого отключиться, поставить фокус на эти 10 дней, то, возможно, мы увидим совершенно другого Йоханнеса. Пока, к сожалению, он в роли догоняющего», – сказала чемпионка мира по биатлону.

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