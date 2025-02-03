Дмитрий Губерниев: «Уфа была готова принять Кубок сильнейших спортсменов. Но в Беларуси хороший прогноз, грядут морозы, так что трассу сохранят»

Губерниев высказался о решении провести Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах.

Турнир пройдет с 15 по 23 февраля. В программе – спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс‑старт и смешанные эстафеты.

Сообщалось, что из-за погодных условий старты могут перенести в Россию, но сегодня оргкомитет официально утвердил проведение турнира в Беларуси.

– Круг там достаточно устойчивый сейчас, пусть и небольшой. Но прогноз ожидается хороший, грядут морозы, так что трассу сохранят, а, возможно, даже и преумножат. 15 февраля по плану первая гонка.

– Уфа была готова подстраховать и принять эти соревнования?

– Уфа была готова на 100 процентов. Мне министр спорта сказал об этом лично позавчера. Не все же биатлонисты поедут в Минск, в Уфе в этот момент будут проходить всероссийские соревнования.

Понятно, что сборная и сильнейшие спортсмены будут выступать в Раубичах, а остальные – в Уфе. Так что вариант такой был. Уфа всегда демонстрирует потрясающую степень готовности, Башкортостан – спортивная республика, поэтому в них не было никаких сомнений, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.