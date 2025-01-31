Александр Тихонов: «У меня объем легких 7200 – как у двухметрового пловца. Я под водой держался 4,27!»

Александр Тихонов рассказал, что держался под водой 4 минуты 27 секунд.

– В 1969-м в польском Закопане выиграл первый свой чемпионат мира. Жил в номере с Колей Пузановым. Он парень здоровенный, но мандражист жуткий. Это самый страшный недостаток для спортсмена! Всю ночь ворочается, кряхтит...

– Вы и при таком соседе засыпали?

– Если человек долго не употребляет алкоголь, организм начинает спирт вырабатывать сам. В микродозах. Но я до этого не доводил. Открыл шампанское. Налил стакан – выпил. Потом второй. Меня будто размазало!

– Что-то похожее нам советовал великий борец Балбошин: «Не можешь заснуть на Олимпиаде – выпей бутылку шампанского!»

– Глубокий сон – восстановление, фантастическое накопление энергии. Я это все изучал! Утром долго трясли за плечо, кое-как добудились. Перед стартом даже не чувствовал, что у меня есть соперники. Норвежец Магнар Сольберг разве мне конкурент?

– Не конкурент?

– Позади три рубежа, подходим к четвертому. Хоть у Сольберга ни секунды не отыграл, все было под контролем. Я современной молодежи говорю – но меня никто не слушает...

– Что говорите? Может, сейчас послушают.

– Нельзя бросаться со старта!

– А как надо?

– Дай разогреться мотору, чтобы дыхание нормализовалось. Я на старте уступал до 20 секунд – а на финише выигрывал по три-четыре минуты. Однажды было 4,45! Я спокойно добавлял, добавлял, добавлял. У меня ж объем легких 7200. Это как у двухметрового пловца. Я под водой держался 4,27!

– Такого быть не может.

– Было же! Есть свидетели!

– Мы потрясены.

– Искатели жемчуга выдерживают около трех с половиной минут. Когда в армию призвали, поселили во Дворце спорта. Ночью бассейн для меня оставляли открытым. Так я брал 15-килограммовый блин от штанги – и на дно.

– Ну и как вам?

– Давление внизу страшное. Но постепенно до ста погружений довел. Прочитал, что с кровью в это время происходит. Так и выучился, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.