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Эмильен Жаклен: «В нашей истории были победы два раза подряд, но четыре раза – это очень много. Мы можем гордиться собой»

Эмильен Жаклен прокомментировал победу мужской сборной Франции в эстафете.

Сегодня французы выиграли гонку на этапе Кубка мира в Антхольце. В составе команды бежали Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен.

Это четвертая подряд победа Франции в эстафете в текущем сезоне. 

«Перед каждой эстафетой мы говорим: «Оставаться сосредоточенными и смиренными». Но на стрельбище каждый из нас выкладывается по полной. Может быть, в Антхольце мы не лучшие индивидуально. Но как команда мы ожидаем друг от друга максимальной отдачи, чтобы побеждать каждый раз.

Здорово, что мы можем продолжать в том же духе. Всего четыре дополнительных патрона сегодня – круто на этом стрельбище. Мы можем гордиться собой. В нашей истории были победы два раза подряд, но четыре раза подряд – это очень много!» – приводит слова Жаклена сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
logoКубок мира по биатлону
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Франции
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