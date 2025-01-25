Эмильен Жаклен: «В нашей истории были победы два раза подряд, но четыре раза – это очень много. Мы можем гордиться собой»

Эмильен Жаклен прокомментировал победу мужской сборной Франции в эстафете.

Сегодня французы выиграли гонку на этапе Кубка мира в Антхольце. В составе команды бежали Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен .

Это четвертая подряд победа Франции в эстафете в текущем сезоне.

«Перед каждой эстафетой мы говорим: «Оставаться сосредоточенными и смиренными». Но на стрельбище каждый из нас выкладывается по полной. Может быть, в Антхольце мы не лучшие индивидуально. Но как команда мы ожидаем друг от друга максимальной отдачи, чтобы побеждать каждый раз.

Здорово, что мы можем продолжать в том же духе. Всего четыре дополнительных патрона сегодня – круто на этом стрельбище. Мы можем гордиться собой. В нашей истории были победы два раза подряд, но четыре раза подряд – это очень много!» – приводит слова Жаклена сайт Международного союза биатлонистов (IBU).