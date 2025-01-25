Шашилов об уходе братьев Бо: «Какая-то минутная слабость, решили немного покапризничать. Мое мнение – мы их еще увидим в деле»

Михаил Шашилов считает, что братья Бо еще могут вернуться в биатлон.

В январе Йоханнес и Тарьей Бо , которые являются многократными чемпионами мира и Олимпийских игр, объявили о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

«Думаю, не все так просто. Какая-то минутная слабость, решили немного покапризничать. В любом случае они сильные спортсмены, все у них будет хорошо. Мое мнение – мы их еще увидим в деле.

Но даже если братья Бо все-таки закончат с биатлоном, у норвежцев сейчас неплохая бригада. Подросла хорошая молодежь, конкуренция останется высокой», – сказал старший тренер женской сборной России по биатлону Шашилов .

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы