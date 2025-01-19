Джакомель о победе в масс-старте: «Наша команда переживала трудные времена. Здорово, что мы сегодня отыгрались и показали всем, на что способны»
Томмазо Джакомель высказался о своей первой победе на Кубке мира.
Итальянский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Это просто безумие, из ряда вон выходящее событие. Наша команда переживала действительно трудные времена, и то, что мы сегодня отыгрались и показали всем, на что способны – это здорово.
Горжусь работой, которую проделал за эти годы. И горжусь этой командой – сервис-бригадой, физиотерапевтом. Все вовлечены в процесс, и это действительно большой командный результат», – сказал Джакомель.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
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