Джакомель о победе в масс-старте: «Наша команда переживала трудные времена. Здорово, что мы сегодня отыгрались и показали всем, на что способны»

Томмазо Джакомель высказался о своей первой победе на Кубке мира.

Итальянский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Это просто безумие, из ряда вон выходящее событие. Наша команда переживала действительно трудные времена, и то, что мы сегодня отыгрались и показали всем, на что способны – это здорово.

Горжусь работой, которую проделал за эти годы. И горжусь этой командой – сервис-бригадой, физиотерапевтом. Все вовлечены в процесс, и это действительно большой командный результат», – сказал Джакомель.