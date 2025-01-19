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Вайцеховская о завершении карьеры Йоханнеса Бо: «Единственное внятное объяснение, которое приходит в голову: произошло что-то из ряда вон»

Елена Вайцеховская считает нелогичным завершение карьеры Йоханнесом Бо.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

«Наиболее сильное впечатление дня – завершение карьеры Йоханнесом Бо, конечно же. Чем больше думаю на эту тему, тем менее логичным оно кажется.

В версию о том, что настояла жена и парень, соответственно, назвал в качестве причины желание больше времени бывать дома, я, простите, не верю. Если допустить, что жена топового биатлониста или лыжника способна настоять на таком в принципе, с ней обычно разводятся раньше, чем через шесть лет и двое детей. Тем более вряд ли такое могло случиться за год до Игр.

Если сам Йоханнес чувствует, что наступило внутреннее опустошение и спад – тоже не вяжется. В этом случае берут паузу, досрочно заканчивают сезон, уезжают отшельничать в горы, как в свое время уезжал Уле Эйнар Бьорндален, но уж точно не принимают скоропалительных решений, рыдая под камеры.

Единственное внятное объяснение, которое приходит в голову, что произошло что-то из ряда вон. Такое, что вообще не ложится в сюжет грандиозной красивой карьеры.

В кино это могло бы выглядеть так: «Тебя никто не собирается убивать, тем более – на семейной вечеринке. Но пистолет с одним патроном будет ждать тебя в кабинете. Ты сам знаешь, что с ним делать. А мы позаботимся о твоем добром имени и о твоей семье...» – написала журналист.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoЙоханнес Бо
Елена Вайцеховская
logoсборная Норвегии
Хедда Бо
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