Самуэльссон – Йоханнесу Бо: «Соревноваться с тобой было фантастикой. Спасибо за все, что ты сделал для биатлона»

Себастьян Самуэльссон поблагодарил Йоханнеса Бо за его вклад в биатлон.

Пятикратный олимпийский чемпион объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

«Поздравляю с невероятной карьерой! Было фантастикой соревноваться с тобой на лыжне и на стрельбище, и я буду особенно наслаждаться последними поединками! Спасибо за все, что ты сделал для биатлона», – написал швед Самуэльссон в комментариях под постом Бо.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!