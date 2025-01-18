Доротея Вирер: «Надеюсь, Йоханнес Бо сможет завершить карьеру на вершине и выиграть общий зачет Кубка мира»
Доротея Вирер пожелала Йоханнесу Бо выиграть общий зачет Кубка мира.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.
«Я была в большом шоке. Мне кажется, это немного грустно, потому что он всем нравится. Но в то же время здорово, что после стольких лет он ставит в приоритет семью.
Надеюсь, что он сможет завершить карьеру на вершине и выиграть общий зачет Кубка мира. Это было бы здорово для него», – сказала четырехкратная чемпионка мира из Италии.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
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