Доротея Вирер: «Надеюсь, Йоханнес Бо сможет завершить карьеру на вершине и выиграть общий зачет Кубка мира»

Доротея Вирер пожелала Йоханнесу Бо выиграть общий зачет Кубка мира.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

«Я была в большом шоке. Мне кажется, это немного грустно, потому что он всем нравится. Но в то же время здорово, что после стольких лет он ставит в приоритет семью.

Надеюсь, что он сможет завершить карьеру на вершине и выиграть общий зачет Кубка мира. Это было бы здорово для него», – сказала четырехкратная чемпионка мира из Италии.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!