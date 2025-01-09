Шахматист Есипенко: «Турнир на Играх БРИКС был одним из самых важных в 2024 году. Состав был очень плотным, к тому же одна из редких возможностей сыграть за сборную страны»
Шахматист Есипенко назвал Игры БРИКС одним из самых важных турниров 2024 года.
Международные соревнования проходили в Казани с 12 по 23 июня.
«Турнир на Играх БРИКС был, безусловно, одним из самых важных в 2024 году. Я там выиграл блиц, где обошел одного из сильнейших игроков мира Владислава Артемьева, и два золота в команде.
Состав был очень плотным, к тому же это была одна из редких возможностей сыграть за сборную своей страны», – сказал российский гроссмейстер Андрей Есипенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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