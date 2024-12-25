Владимир Путин: «Ждем, что спортсмены из государств СНГ примут самое активное участие в Играх БРИКС»

Владимир Путин рассчитывает на активное участие стран СНГ в Играх БРИКС.

Об этом президент России высказался в своем обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. И на этом направлении по линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования.

В феврале в Казани пройдут инновационные «Игры будущего», сочетающие классический и киберспорт, а также в июне – Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», – сказал Путин .

Также президент РФ отметил важность расширения спортивных обменов в СНГ в условиях политизации спортивной сферы.

«Многое делается для расширения спортивных обменов, что крайне важно в условиях политизации этой сферы», – заявил Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.