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Коростелев о возможном переходе в биатлон: «Пока рано об этом думать. Каждый должен заниматься своим делом»

Лыжник Савелий Коростелев считает, что ему пока рано думать о переходе в биатлон.

Коростелеву 21 год, он двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион России по лыжным гонкам. В январе его команда заняла пятое место в «Гонке чемпионов», которая проходила в Рязани с участием лыжников и биатлонистов.

– По окончании квалификации в первый день «Гонки чемпионов» вы ходили на огневой рубеж биатлонистов, где вас потренировал в стрельбе Эдуард Латыпов, и вам удалось на одном из подходов попасть в три мишени из пяти. За счет чего так с нуля получалось стрелять?

– За счет того, что я незадолго до этого на сборах в Сочи уже пострелял из винтовки Эдуарда. Один раз, но все же.

– Почему захотелось пострелять?

– Просто для того, чтобы отвлечься от рутинной лыжной работы. Вот и все.

– Не хотите переквалифицироваться в биатлонисты?

– Нет-нет, пока рано об этом думать. Каждый должен заниматься своим делом. Разве что на «Гонке чемпионов» мог бы пострелять в смешанной эстафете, поскольку старт неофициальный, это больше шоу. Можно подумать, стоит ли там ввести стрельбу и у лыжников, чтобы еще больше развлечь зрителей, – ответил Коростелев.

«Еще чуть чуть, и меняемся с Латыповым этапами». Коростелев показал, как стреляет по биатлонным мишеням

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Известия»
logoсборная России
logoсборная России (лыжные гонки)
Гонка чемпионов (Рязань)
logoЭдуард Латыпов
logoСавелий Коростелев
лыжные гонки
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