«Еще чуть чуть, и меняемся с Латыповым этапами». Коростелев показал, как стреляет по биатлонным мишеням
Савелий Коростелев показал, как стреляет по биатлонным мишеням.
Чемпион России по лыжным гонкам опубликовал видео с закадровыми комментариями трехкратного олимпийского призера по биатлону Эдуарда Латыпова.
«Еще чуть чуть, и меняемся с Эдиком этапами. Винтовку я уже забрал. Ждите нас в Рязани», – написал Коростелев под видео.
4–5 января в Рязани пройдет «Технониколь. Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Савелия Коростелева
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