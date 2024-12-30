«Еще чуть чуть, и меняемся с Латыповым этапами». Коростелев показал, как стреляет по биатлонным мишеням

Савелий Коростелев показал, как стреляет по биатлонным мишеням.

Чемпион России по лыжным гонкам опубликовал видео с закадровыми комментариями трехкратного олимпийского призера по биатлону Эдуарда Латыпова .

«Еще чуть чуть, и меняемся с Эдиком этапами. Винтовку я уже забрал. Ждите нас в Рязани», – написал Коростелев под видео.

4–5 января в Рязани пройдет «Технониколь. Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов.