Васильев о скандале с призовыми в прыжках с трамплина: «Попахивает прямой дискриминацией. Призы у мужчин и женщин могут различаться, но не до такой степени»

Дмитрий Васильев высказался о скандале в прыжках с трамплина.

Ранее немецкая прыгунья с трамплина Селина Фрайтаг пожаловалась на призовые в виде геля для душа и полотенец.

31 декабря в Гармиш-Партенкирхене прошла женская квалификация на этапе «Тура двух ночей» (аналог мужского «Турне четырех трамплинов»). Первое место заняла Фрайтаг, однако бонусные призовые за победу в квалификации были предусмотрены только для мужчин.

«Мужчинам за победу полагается 3000 франков. А я получила сумку с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами. Не хочу жаловаться, но разница налицо», – сказала спортсменка в эфире ARD после победы.

«Конечно, такого различия в призовых быть не должно. Оно допустимо между женским и мужским спортом, поскольку все понимают, что почти любой женский вид спорта менее конкурентный, чем мужской.

Поэтому призы могут различаться, но не до такой степени. Попахивает прямой дискриминацией. Не знаю, чем руководствовались организаторы, но мне кажется, что такие вещи надо заранее обговаривать и каким-то образом договариваться, чтобы не было таких скандальных ситуаций», – отметил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.