Губерниев о «Гонке чемпионов»: «Такие форматы нужно продолжать делать по возможности почаще, потому что оба вида спорта подтягивают друг друга»
4-5 января в Рязани прошла «Технониколь. Гонка чемпионов», в которой приняли участие лыжники и биатлонисты. В смешанной эстафете победила команда лыжника Александра Терентьева.
«Самый главный итог прошедшей в Рязани «Гонки чемпионов», мощнейшей коллаборации лыжников и биатлонистов — это борьба и абсолютно серьезный подход спортсменов.
Это формат, который можно менять и над которым можно экспериментировать. Конечно, супернеожиданные результаты этих соревнований, которые мы видели на финише в биатлоне. Если лыжники всей толпой более‑менее приходят, то в биатлоне все меняется просто калейдоскопически.
Такие форматы нужно, как мне кажется, продолжать делать по возможности почаще, потому что оба вида спорта подтягивают друг друга, собирают переполненные трибуны, и мы вместе идем вперед», — сказал Губерниев.
«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри
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