Максим Максимов: «Серохвостов — прорыв года в биатлоне. Никто не может приблизиться к нему по ногам, даже Латыпов»

Максим Максимов назвал Даниила Серохвостова прорывом года в российском биатлоне.

В текущем сезоне Серохвостов на этапах Альфа‑Банк Кубка России и Содружества одержал пять побед.

«Серохвостов — прорыв года в биатлоне. Он является первым номером нашей страны, доказывает это.

Как мы видим, среди конкурентов никто не может приблизиться к нему по ногам, даже Латыпов», — сказал тренер сборной России Максимов.