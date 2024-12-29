Максим Максимов: «Серохвостов — прорыв года в биатлоне. Никто не может приблизиться к нему по ногам, даже Латыпов»
Максим Максимов назвал Даниила Серохвостова прорывом года в российском биатлоне.
В текущем сезоне Серохвостов на этапах Альфа‑Банк Кубка России и Содружества одержал пять побед.
«Серохвостов — прорыв года в биатлоне. Он является первым номером нашей страны, доказывает это.
Как мы видим, среди конкурентов никто не может приблизиться к нему по ногам, даже Латыпов», — сказал тренер сборной России Максимов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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